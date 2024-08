Zamestnankyňa Železníc SR utrpela po útoku muža v Handlovej zranenia

Handlová 12. augusta (TASR) - Vážne zranenia utrpela v nedeľu (11. 8.) popoludní po útoku neznámeho muža v Handlovej zamestnankyňa Železníc SR (ŽSR). Okolnosti incidentu vyšetruje polícia. Pre TASR to v pondelok uviedol odbor komunikácie a marketingu ŽSR. Na útok upozornila TV Markíza.



Neznámy muž napadol zamestnankyňu ŽSR počas jej pracovného času v nedeľu približne o 15.10 h. "Útok spôsobil zamestnankyni vážne zranenia, kvôli ktorým je momentálne hospitalizovaná. Z dôvodu prebiehajúceho policajného vyšetrovania nebudeme poskytovať ďalšie informácie," uviedli ŽSR.



Trenčianska krajská policajná hovorkyňa Katarína Kuzmová TASR informovala, že policajný vyšetrovateľ z Prievidze začal v súvislosti s touto udalosťou trestné stíhanie vo veci ublíženia na zdraví v štádiu pokusu. "Útočníka v krátkom čase polícia zadržala a momentálne s ním vykonáva potrebné procesné úkony," doplnila Kuzmová. Poškodenej útokom podľa nej spôsobil viaceré zranenia, s ktorými je hospitalizovaná v nemocnici. "Z dôvodu, aby nedošlo k zmareniu alebo sťaženiu vyšetrovania, bližšie informácie poskytneme, až keď nám to procesná situácia dovolí," dodala Kuzmová.



ŽSR v tejto súvislosti podotkli, že v poslednom období sa zvyšuje počet útokov na zamestnancov železníc zo strany cestujúcej verejnosti, a to najmä verbálnych, ktoré však občas prerastú až do fyzického násilia. "V roku 2024 sme k pondelku zaznamenali osem napadnutí, vrátane incidentu z 11. augusta," doplnili ŽSR.