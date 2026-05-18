Zámocké hry zvolenské otvorí domáca hudobná komédia Mandragora
Autor TASR
Zvolen 18. mája (TASR) - Festival Zámocké hry zvolenské (ZHZ) otvorí 5. júna hudobná komédia Mandragora domáceho Divadla Jozefa Gregora Tajovského (DJGT) vo Zvolene. Špeciálne festivalové uvedenie sa uskutoční o 18.00 h pred budovou DJGT. TASR o tom v pondelok informoval riaditeľ divadla Peter Kováč.
Dodal, že okrem domácich hercov sa tento rok na 51. ročníku ZHZ predstavia aj hostia z Prešova, Trnavy, zo Spišskej Novej Vsi, z Bratislavy i Martina. Program hier pripravili od 5. do 16. júna. Podľa neho Zvolenčania si pripravujú aj inscenáciu s názvom Atómové mača. Súčasťou podujatia budú aj literárne vzdelávacie aktivity i beh. Ponúkne aj koncert, výstavu, prezentáciu mladých tvorcov a ďalšie aktivity. Viaceré sa budú konať v priestoroch mesta pod holým nebom. Program ZHZ nájdu záujemcovia na ich oficiálnej stránke. Divadelné predstavenia na zámockom nádvorí nebude možné uviesť.
Festival bude tento rok v menšom rozsahu. Obmedzený a menší rozsah programu súvisí s financovaním tohto podujatia. Program zúžili a zrušili väčšinu plánovaných zahraničných divadiel a účinkujúcich. DJGT zdôrazňuje, že podujatie sa tento rok uskutoční vďaka podpore Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK), ktorý je jeho zriaďovateľom. Kraj potvrdil, že na ZHZ dá sumu 15.000 eur.
BBSK pripomína, že pre hry posilnia aj verejnú dopravu. Počas nich zabezpečia dva autobusové spoje na trase z Banskej Bystrice do centra mesta Zvolen a dva autobusové spoje z centra mesta Zvolen späť do Banskej Bystrice. „Spoje budú časované tak, aby nadväzovali na začiatok a koniec hlavného festivalového programu,“ uvádza kraj.
Minulý rok sa festival neuskutočnil pre rekonštrukciu DJGT. Organizátori informovali, že práce v divadle a oklieštené zázemie neumožnili pripraviť festival v takej kvalite, na akú sú diváci zvyknutí. Na energetickú obnovu, ktorá sa týka zníženia primárnej úspory energie o viac ako 60 percent, získal BBSK viac ako tri milióny eur v rámci výzvy z plánu obnovy. Program ZHZ nájdu záujemcovia na ich oficiálnej stránke.
