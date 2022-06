Zámocké hry zvolenské otvorí premiéra DJGT „Vyhodiť si z kopýtka“

Zvolen 3. júna (TASR) - Klasickou komédiou s pesničkami s názvom Vyhodiť si z kopýtka v podaní domáceho súboru Divadla Jozefa Gregora Tajovského (DJGT) sa začne v piatok vo Zvolene medzinárodný letný divadelný festival Zámocké hry zvolenské (ZHZ). Hra v réžii Svetozára Sprušanského prinesie aj tému dobrodružného objavovania pokladov v okolí v duchu motta 48. ročníka ZHZ, ktorým je Domov.



Ako informuje dramaturgička divadla Uršuľa Turčanová, autor hry Johann Nepomuk Nestroy (1801 - 1862) je právom označovaný za kľúčovú osobnosť nemecky písanej veselohry a frašky. "Vo svojich hrách verne vykreslil pokrivené charaktery v ľudových a meštiackych vrstvách spoločnosti. Hra Vyhodiť si z kopýtka patrí k jeho najčastejšie uvádzaným komédiám," priblížila.



Pre Sprušanského je to prvá spolupráca s DJGT. Do inscenačného tímu prizval Alexandru Gruskovú, ktorá pripravila kostýmy inšpirované biedermeierom aj poetickú scénu. Texty piesní napísal Martin Sarvaš, autorom hudby je Zdeněk Dočekal. Dramaturgiu má Uršuľa Turčanová a pohybovú spoluprácu zastrešil Václav Púčik. Hra je uvedená v preklade Martina Porubjaka. Ústrednú dvojicu Boba a Krištofa stvárňujú Ondřej Daniš a poslucháč Akadémie umení v Banskej Bystrici Ondrej Ferko.



Festival bude trvať do nedele 12. júna. Svoje inscenácie prevažne v komediálnom duchu predstaví 13 súborov zo Slovenska a Českej republiky. Všetky informácie aj aktuálne oznamy nájdu záujemcovia na festivalovej stránke www.zhz.sk, ako aj na sociálnej sieti.