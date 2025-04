Zámocké hry zvolenské sa pre obnovu divadla neuskutočnia

Zvolen 24. apríla (TASR) - Letný divadelný festival Zámocké hry zvolenské tento rok nebude. Súvisí to so súčasnou obnovou Divadla Jozefa Gregora Tajovského (DJGT) vo Zvolene, ktorú by mali ukončiť do konca júla. TASR o tom vo štvrtok informovala vedúca obchodno-marketingového oddelenia DJGT Gabriela Valentínyová.



Organizátori pripomínajú, že rekonštrukčné práce v divadle a súčasne oklieštené zázemie neumožňujú pripraviť festival v takej kvalite, na akú sú diváci zvyknutí. „Zároveň by sme v prípade nepriaznivého počasia nemohli zabezpečiť alternatívne priestory pre predstavenia, čo je pre program festivalu zásadné,“ objasňujú.



Barbara Károlyová z komunikačného oddelenia Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) uviedla, že stavebné práce pokračujú v zmysle aktualizovaného harmonogramu od stavebnej firmy, ktorý musel priebežne zohľadňovať aj odborné požiadavky na fungovanie divadla. „Ak nenastanú žiadne komplikácie, divadlo a herci začnú novú divadelnú sezónu od septembra 2025 v zrekonštruovaných priestoroch,“ konštatovala.



Rekonštrukcia zahŕňa výmenu okien a dverí, zateplenie dvorovej časti fasády, výmenu osvetlenia či vyregulovanie vykurovacieho systému. Na energetickú obnovu, ktorá sa týka zníženia primárnej úspory energie viac ako 60 percent, získal kraj viac ako tri milióny eur v rámci výzvy z plánu obnovy.



Divadlo vo Zvolene pôsobí ako najväčšia kultúrna inštitúcia v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK a ako jeho jediné profesionálne činoherné divadlo. Medzinárodný letný divadelný festival Zámocké hry zvolenské sa uskutočňuje pravidelne každý rok v júni. Počas svojej existencie sa festival stal súčasťou kultúrneho diania mesta Zvolen.