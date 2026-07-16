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Zámocký park v Seredi je po veternej smršti sprístupnený verejnosti
Po búrke vyhlásil primátor Serede Ondrej Kurbel na území mesta mimoriadnu situáciu.
Autor TASR
Sereď 16. júla (TASR) - Zámocký park v Seredi je opäť sprístupnený verejnosti. Zatvorený bol z dôvodu odstraňovania následkov spôsobených veternou smršťou, ktorá sa mestom prehnala 1. júla. Informovala o tom seredská radnica.
„Arboristi odstránili polámané a nebezpečné konáre a odborne skontrolovali stromy v celom areáli. Pohyb v parku je tak dnes už bezpečný,“ ozrejmilo mesto. Po búrke vyhlásil primátor Serede Ondrej Kurbel na území mesta mimoriadnu situáciu.
Obyvatelia Serede diskutovali v utorok 14. júla s vedením mesta, členmi krízového štábu, zástupcami záchranných zložiek, štátnej správy, ozbrojených síl a poisťovacieho sektora o možnostiach náhrady škody a postupe jednotlivých inštitúcií.
„Arboristi odstránili polámané a nebezpečné konáre a odborne skontrolovali stromy v celom areáli. Pohyb v parku je tak dnes už bezpečný,“ ozrejmilo mesto. Po búrke vyhlásil primátor Serede Ondrej Kurbel na území mesta mimoriadnu situáciu.
Obyvatelia Serede diskutovali v utorok 14. júla s vedením mesta, členmi krízového štábu, zástupcami záchranných zložiek, štátnej správy, ozbrojených síl a poisťovacieho sektora o možnostiach náhrady škody a postupe jednotlivých inštitúcií.