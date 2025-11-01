< sekcia Regióny
Zámocký park v Seredi rozžiari takmer 150 000 LED svetiel
Návštevníci sa prejdú pomedzi desiatky svetelných sôch a inštalácií, ktoré oživia historické prostredie kaštieľa.
Autor TASR
Sereď 1. novembra (TASR) - Zámocký park v Seredi rozžiari od 15. novembra viac ako 146.000 LED svetiel v rámci výstavy Story of Lights, ktorá je súčasťou projektu realizovaného vo viacerých krajinách Európy. Svetelný park bude otvorený denne od 16.00 do 21.00 h. Výstava potrvá do 18. januára 2026. Informovala o tom Zuzana Slahučková z Mestského úradu v Seredi.
„Našou ambíciou je spojiť ľudí svetlom. Každá výstava má iný príbeh, ale všetky spája rovnaký cieľ, vytvoriť priestor, kde sa zastavíme a nadýchame pokoja,“ priblížila autorka myšlienky svetelnej výstavy Eva Poláčková. Projekt bude inštalovaný aj v Komárne, Prahe, Ostrave či ďalších mestách v Maďarsku, Chorvátsku či Švajčiarsku.
Medzi dominantné svetelné prvky bude patriť v Seredi svetelné lietadlo pozostávajúce z viac ako 14.000 LED svetiel či svetelný kryštál tvorený 12.600 LED svetlami. Návštevníci sa prejdú pomedzi desiatky svetelných sôch a inštalácií, ktoré oživia historické prostredie kaštieľa. Nebudú chýbať svetelné brány, tunely a miesta na fotenie.
Z dôvodu výstavby a príprav expozície je zadná časť zámockého parku za kaštieľom dočasne uzavretá. Mesto Sereď prosí verejnosť o trpezlivosť a rešpektovanie zákazu vstupu do časti areálu za oplotením.
