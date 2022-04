Zámok Kunerad bude mať opäť strechu s bridlicovou strešnou krytinou

Kunerad 18. apríla (TASR) – Nová strecha obnovovaného zámku Kunerad bude mať bridlicovú strešnú krytinu, ktorú pôvodne použili na začiatku 20. storočia. Na zámku chýba podľa jeho majiteľky Jany Škottovej strecha už vyše desať rokov a dokončiť ju chcú do jedného roka.



Doplnila, že práce sa už začali. "Teraz sa robí výťahová šachta a niektoré vodorovné konštrukcie, aby sa na ne mohla robiť strecha. Pôvodný rozpočet jej rekonštrukcie bol do jedného milióna eur, rastom cien sa zvýšil na 1,6 milióna eur," povedala Škottová s tým, že na časť rekonštrukcie strechy dostali grant od Ministerstva kultúry SR vo výške 600.000 eur.



Tvar strechy vychádza podľa Vladimíra Majtana z Krajského pamiatkového úradu v Žiline z pôvodného riešenia, ktoré je zachované na historických fotodokumentáciách. "Po požiari po druhej svetovej vojne sa na streche kaštieľa objavuje eternit a plechová krytina natretá na červeno, samozrejme s červenou hviezdou na streche. Potom sa vymieňa za titánzinkové šablóny. V tomto období kaštieľ vyhorel a veľká časť strešnej konštrukcie zanikla. Takže sa opätovne vraciame k pôvodnému riešeniu a objekt získa krásnu, ušľachtilú a veľmi výraznú strešnú krytinu," podotkol.



"Základná koncepcia je taká, aby sme objekt pri obnove zásadným spôsobom nezmenili oproti pôvodnému riešeniu. Dokonca aj po prvom požiari počas druhej svetovej vojny objekt obnovili, čo sa týka exteriéru, z veľkej časti do pôvodného stavu," uviedol Majtan.



Zámok má aj nový kamenný obklad. "Zatekalo tu celé desiatky rokov a bol deštruovaný poveternostným vplyvom. Obklad sa musel rozobrať a nanovo sa vyskladal. Robili sme to pamiatkarskou metódou na vápennú maltu. Aj všetky oblúky a otvory sa robili nanovo podľa historických predlôh do pôvodnej podoby v rokoch 1914 až 1916," vysvetlil konateľ spoločnosti B&P Building Branislav Piroha.



Rekonštrukcii zámku sa venujú manželia Škottovci od augusta 2019. "Dokončiť ju chceme do troch rokov. Záleží to od toho, aký čas a financie budeme na to mať. Zámok bude určite otvorený verejnosti a bude slúžiť na kultúrne, spoločenské podujatia a bude tam aj ubytovacia časť," priblížila Škottová.