Nové obecné byty v Zámutove nestačia uspokojiť záujem obyvateľov

Zámutov 18. júna (TASR) – Obec Zámutov v okrese Vranov nad Topľou odovzdala v uplynulých dňoch do užívania 12 bytov nižšieho štandardu, do ďalších 12 bytov bežného štandardu sa ich nájomníci nasťahujú do niekoľkých týždňov. Záujem o bývanie v najväčšej obci okresu je ale oveľa väčší. Obec stavať chce, má však obmedzené priestorové možnosti. Uviedol to pre TASR starosta obce Stanislav Duda.



"Radi by sme postavili ďalšie tri bytovky bežného štandardu, ale máme problém s pozemkami. Vlastníkom je Štátny pozemkový fond, stará sa o ne však obec. Nerozumiem, keď je takýto pozemok v intraviláne obce a pozemkový fond sa oň nestará, prečo ho drží a nechce sa ho vzdať," povedal s tým, že v prípade, ak by sa obci podarilo predmetný pozemok získať, je pripravená stavať.



V obci s približne 3300 obyvateľmi, z ktorých viac ako polovicu tvoria Rómovia, je podľa Dudových slov o obecné byty veľký záujem. Kým v rómskej osade obec vlastnými pozemkami disponuje a na budúci rok tu plánuje postaviť ďalších 14 bytov, v obci nie. Spomedzi 57 žiadostí o obecný byt nižšieho štandardu dokázali postavením bytovky s 12 jednoizbovými bytmi uspokojiť necelú štvrtinu, obdobne to bude s bytmi bežného štandardu. "Tam máme okolo 42 žiadostí, nových bytov odovzdáme takisto 12," ozrejmil.



Ako Duda doplnil, podmienkou pridelenia "štartovacích" bytov nižšieho štandardu pre mladé rodiny bolo, aby mala rodina jedno dieťa, jeden z manželov bol zamestnaný a nemala voči obci podlžnosti. Výstavba bytovky trvala obci jeden rok, z celkových finančných nákladov vo výške 338.193 eur na ňu 75 percentami prispel Štátny fond rozvoja bývania. Nájomníci bytov bežného štandardu si na nasťahovanie do svojich nových domovov budú musieť ešte niekoľko týždňov počkať, obec čaká na nainštalovanie plynomeru. Náklady na výstavbu tohto bytového ešte obec vyčíslené nemá.