Zanedbané chodníky v Tatrách ohrozujú turistov, opravia ich aktivisti

Vysoké Tatry 21. septembra (TASR) - Mostíky na turistických trasách v Západných Tatrách sú v zlom technickom stave, problémy spôsobujú nielen turistom, ale aj horským záchranárom. Zmeniť tento stav chce turistický klub Hikemates, ktorý v týchto dňoch začína s ich obnovou. Nový most v Jaloveckej doline postavia už tento víkend (24. a 25.9.), na trase smerom na Baníkov nahradia pôvodný, ktorý sa zrútil. Informoval o Patrik Pajta z klubu s tým, že schátrané či spadnuté mostíky sa nachádzajú najmä na pozemkoch neštátnych vlastníkov.



"Mostíky sú pritom v turisticky vyhľadávaných lokalitách a zasahovať na nich museli aj horskí záchranári. Záujem o turistiku rastie, no zodpovedať tomu musí aj kvalitná a bezpečná infraštruktúra. Rozpadnuté mostíky na turistických trasách sú problémom, rozhodli sme sa preto v tých najkritickejších lokalitách postaviť nové bezpečné mostíky, ktoré budú slúžiť všetkým turistom," vysvetlil Pajta.



Dodal, že pri rekonštrukciách budú používať prírodné materiály, najmä drevo. Obnova bude prebiehať s čo najmenším dosahom na okolitú prírodu. "Dôležitá je funkčnosť, preto rekonštrukcie konzultujeme aj s Horskou záchrannou službou, vybrané mostíky budú mať takú šírku, aby cez ne záchranári v prípade potreby prešli aj s technikou, napríklad štvorkolkou," objasnil Pajta.



S obnovou mostov, ako i samotných turistických chodníkov chce Hikemates pokračovať aj v ďalších lokalitách, tie vytypovali v koordinácii so Správou Tatranského národného parku (TANAP), Klubom slovenských turistov, ako aj s horolezeckým spolkom James. "Druhý most chceme obnoviť v Bystrej doline a ďalej budeme pokračovať podľa priorít TANAP-u. Ochranári evidujú v Tatrách už desiatky mostov, ktoré vyžadujú opravu," doplnil Pajta.



Tam, kde to bude možné, chodníky zrekonštruujú, kde to ich stav nedovoľuje, postavia nové. Rýchlosť obnovy a počet obnovených mostíkov či turistických chodníkov bude podľa Pajtu závislá od dostupných financií. "Keďže národný park nemôže zaplatiť obnovu mostíkov na neštátnych pozemkoch, financie zabezpečíme my. Spustili sme preto aj fundraisingovú kampaň, časť nákladov nám pomôžu pokryť aj partneri," dodal s tým, že plánujú do konca roka opraviť ešte minimálne ďalšie dva mostíky.