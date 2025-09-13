< sekcia Regióny
Zaniknuté banské lokality priblíži 11-kilometrová vychádzka
Sobotňajšia montánna vychádzka je v poradí druhou, ktorú múzeum tento rok organizuje.
Autor TASR
Banská Štiavnica 13. septembra (TASR) - Na 11 kilometrov dlhú trasu po zaniknutých banských lokalitách sa vydajú milovníci prírody a histórie v rámci podujatia, ktoré v sobotu organizuje Slovenské banské múzeum (SBM) v Banskej Štiavnici. Montánnou vychádzkou s názvom „Moderštôlnianske baníctvo“ ich bude sprevádzať odborný pracovník Banského múzea v prírode Peter Orčík.
Ako informovalo múzeum, na trase so začiatkom o 9.00 h spoznajú účastníci pozostatky baníctva v lokalite Petrovka - Kopanice, vystúpia na vyhliadkový vrch Banište, ktorý poskytne nádherné výhľady na okolitú krajinu a ponúkne zaujímavé informácie o geológii regiónu. Navštívia tiež Moderštôlniansky tajch, významnú súčasť vodohospodárskeho systému slúžiaceho banskej činnosti.
Trasa povedie k lokalite Stupy v Kohútovskej doline, kde sa kedysi spracovávali rudy, aj k Moder dedičnej štôlni, jednému z významných banských objektov v regióne. Putovanie uzavrú návratom na východiskové miesto v Hodruši-Hámroch, časť Píla, s predpokladaným návratom o 15.00 h.
Sobotňajšia montánna vychádzka je v poradí druhou, ktorú múzeum tento rok organizuje. Prvá, ktorá sa konala v apríli, mala podľa Orčíka výborný ohlas. Montánne vychádzky v autentickom prostredí majú podľa jeho slov jedinečnú atmosféru. „Zaujímavé miesta, ktoré navštívime, už samy hovoria o náročnosti baníckej histórie tohto regiónu. Keď k tomu pridáme určité historické skutočnosti, vychádzka získa ďalší rozmer a pomôže lepšie pochopiť, ako baníctvo formovalo túto krajinu aj životy jej obyvateľov,“ podotkol.
