Zaočkovanosť v Žilinskom kraji stúpla v novembri na 48 percent

Žilina 3. decembra (TASR) – Zaočkovanosť v Žilinskom samosprávnom kraji (ŽSK) sa v novembri zvýšila za necelé tri týždne zo 45 percent na 48 percent. V kategórii občanov nad 50 rokov stúpla zo 62 percent na 64 percent. Podľa hovorkyne ŽSK Lucie Lašovej to vyplýva z analýzy dát očkovacích centier.



"Toto percento, samozrejme, nemôžeme považovať za dostačujúce. Ale po dlhom období stagnácie cítime, že výkony v očkovacích centrách preukázateľne stúpajú. Verím, že v ďalšom mesiaci bude pozitívny vývoj pokračovať a časom sa odrazí na zlepšovaní situácie v nemocniciach," uviedla riaditeľka odboru zdravotníctva Úradu ŽSK Silvia Pekarčíková.



V ŽSK sa očkuje v 11 pevných očkovacích centrách v Čadci, Martine, Námestove, Trstenej, Dolnom Kubíne, Ružomberku, Liptovskom Mikuláši, Ľubochni a v Žiline. "V krajskom meste tiež funguje epidemiologická ambulancia ŽSK, ktorá za posledné tri novembrové týždne zaočkovala 3402 ľudí," konkretizovala Lašová.



Pripomenula, že krajská samospráva každý týždeň vysiela do terénu vakcinačnú linku VakciZuzku. "Pri určovaní výjazdov sa riadi percentami zaočkovanosti. Najväčší problém eviduje v malých a odľahlých obciach, nie je to však pravidlo. V týždni od 6. decembra sa chystá do Krásna nad Kysucou, Pribyliny, Liptovskej Kokavy, Bobrovca, Veľkého Rovného, Važca, Východnej a Smrečian. Na osobitnom výjazde bude očkovať v Ústave na výkon väzby v Žiline," doplnila hovorkyňa ŽSK.



Z dôvodu zvyšujúceho sa záujmu o vakcínu ŽSK zvýšil počet dostupných termínov, aktuálne je ich dispozícii 13.516. "Kritický stav v nemocniciach, ku ktorému sme opäť dospeli, prinútil verejnosť k zodpovednému prístupu. Chcem povzbudiť každého človeka do očkovania. Toto je situácia, keď musíme všetci spoločne urobiť správne rozhodnutie, aby sme mohli viesť normálny život," dodala predsedníčka ŽSK Erika Jurinová.