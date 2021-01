Zaočkovaných je už 111 klientov Zariadenia pre seniorov Zobor

Nitra 21. januára (TASR) – Celkovo 111 klientov Zariadenia pre seniorov Zobor v Nitre dostalo vakcínu chrániacu pred ochorením COVID-19. Spolu so seniormi boli zaočkovaní aj zamestnanci zariadenia, ktorí sa starajú o seniorov. „Vakcínu dostalo aj 40 zamestnancov Správy zariadení a sociálnych služieb. K dnešnému dňu je zaočkovaných 85 z celkovo 215 zamestnancov. Ide o ľudí, ktorí sa v meste Nitra starajú o starších a chorých klientov, na vakcínu preto majú nárok,“ informoval hovorca mesta Nitra Tomáš Holúbek.



Samotné očkovanie trvalo tri hodiny. Priamo v zariadení Zobor ho vykonala výjazdová očkovacia služba, ktorá sem v zložení dvaja lekári a dve zdravotné sestry dorazila z Fakultnej nemocnice Nitra. Vakcinácii predchádzala príprava, ktorá zahŕňala chystanie nielen na samotné očkovanie, ale aj administratívu. „Na webe sme zverejnili informáciu o očkovaní pre rodinných príslušníkov klientov, informovali o tom aj naše sociálne pracovníčky. Klienti museli podpísať informovaný súhlas,“ povedala Libuša Mušáková, zastupujúca riaditeľka Správy zariadení sociálnych služieb.



Záujem o očkovanie bol medzi klientmi zariadenia podľa slov Mušákovej veľký. „Vakcínu očakávali. Sledujú televíziu, vidia, čo sa deje a už sa pýtali, kedy prídu na rad. Berú to tak, že po očkovaní to už bude fajn,“ zhodnotila záujem seniorov o očkovanie.



Reakcia klientov na očkovanie bola veľmi dobrá. Len niekoľko ľudí pociťovalo miernu bolesť v oblasti vpichu a dvaja klienti zo 111 zaočkovaných mali na druhý deň teplotu 37,1 stupňa Celzia. Podľa lekárov ide o bežné a len krátkodobé vedľajšie účinky. „Naši klienti sú na vakcíny zvyknutí, lebo každý rok ich očkujeme proti chrípke,“ dodala zastupujúca riaditeľka správy zariadení.