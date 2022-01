Prievidza spúšťa očkovanie aj v obchodnom centre na Nábrežnej ulici

Prievidza 4. januára (TASR) - Možnosť zaočkovať sa proti ochoreniu COVID-19 budú mať záujemcovia po novom aj v obchodnom centre (OC) na Nábrežnej ulici v Prievidzi. Mobilné očkovacie centrum tam začne fungovať 8. januára. Informoval o tom hovorca mesta Prievidza Michal Ďureje.



Zriadením mobilného očkovacieho centra Nemocnica s poliklinikou (NsP) Prievidza so sídlom v Bojniciach reaguje na zvýšený záujem verejnosti o vakcináciu a obmedzenú kapacitu svojho vakcinačného strediska.



Nové očkovacie centrum sa bude nachádzať v priestoroch bývalej banky v OC Korzo. Vstup do neho bude od predajne s elektronikou. "Vakcinačný tím bude počas víkendu 8. a 9. januára od 10.00 do 19.00 h podávať záujemcom bez registrácie vakcínu Comirnaty od spoločností Pfizer/BioNTech. Očkovanie bude pokračovať aj počas pracovných dní v čase od 16.00 do 20.00 h," priblížil Ďureje.



Táto možnosť je podľa neho určená najmä pre záujemcov so zníženou dostupnosťou očkovania, ktorí sa nemôžu registrovať na vakcináciu on-line alebo dlho čakajú vo vakcinačnej čakárni.



Mobilné centrum pripravila bojnická nemocnica v spolupráci s Trenčianskym samosprávnym krajom, mestom Prievidza a OC.