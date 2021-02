Polovica stredoškolských učiteľov v Trenčianskom kraji je zaočkovaná

Trenčín 24. februára (TASR) - Zaočkovať sa vakcínou proti ochoreniu COVID-19 sa dalo už takmer 52 percent pedagógov zo stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK). Túto možnosť využili v termíne od 13. februára do 21. februára učitelia vo všetkých deviatich okresoch Trenčianskeho kraja, v kategórii do 55 rokov i nad touto vekovou hranicou. Informovala o tom Barbora Jánošková z oddelenia komunikácie a medzinárodných vzťahov Úradu TSK.



"Percentá zaočkovaných pedagógov na jednotlivých stredných školách v kraji sa líšia, možnosť dať sa očkovať však využili učitelia zo všetkých 38 škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja," uviedla Jánošková.



Percentuálne najviac vakcinovaných pedagógov je podľa nej na Strednej zdravotníckej škole C. Šimurkovej v Trenčíne, Gymnáziu Ľ. Štúra v Trenčíne, Gymnáziu v Partizánskom, Obchodnej akadémii v Považskej Bystrici, ale aj na Spojenej škole v Púchove či Strednej odbornej škole technickej v Dubnici nad Váhom. "Očkovanie členov pedagogických zborov pokračuje aj v týchto dňoch," dodala.