Západoslovenské múzeum predstavilo príbeh cukrára Š. C. Parráka
Autor TASR
Trnava 21. septembra (TASR) - Neobyčajný životný príbeh Štefana Cyrila Parráka a jeho zbierky keramiky predstavilo Západoslovenské múzeum v Trnave. Okolnosti, ktoré ho viedli k zbieraniu vzácnych predmetov, i úskalia, s ktorými sa pri zbieraní stretával, predstavila v rámci podujatia Nedeľná múzejná kaviareň kurátorka fondu keramiky Aneta Vlčková.
Štefan Cyril Parrák (1887 - 1969) bol trnavský pekár a cukrár, obdivovateľ ľudového umenia a starožitností. Počas svojho života nazhromaždil rozsiahly súbor ľudových i umelecko-historických predmetov. Najväčšiu časť z neho predstavovala keramika z územia Slovenska, ale i Česka, Rakúska, Nemecka, Talianska a ďalších krajín.
V roku 1935 sa Parrák rozhodol zozbierané artefakty prezentovať verejnosti vo svojej cukrárni na dnešnej Hlavnej ulici v Trnave. Parrákove múzeum sa stalo jednou z hlavných trnavských pozoruhodností.
Zachované archívne dokumenty poodhalili návštevníkom Nedeľnej múzejnej kaviarne zvláštnosti zberateľovej povahy a jeho životnú filozofiu. Zároveň spoznali rozličné druhy keramických predmetov, ktoré sa Parrákovi podarilo získať. Prezentácia sa zaoberala aj témou nevyriešenej múzejnej krádeže z roku 2004, ktorou bola zbierka Štefana Cyrila Parráka ukrátená o množstvo artefaktov.
