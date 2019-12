Západoslovenské múzeum prezentuje výstavu Remeslá v šúpolí

Trnava 31. decembra (TASR) – Výstavu Remeslá v šúpolí sprístupnili v trnavskom Západoslovenskom múzeu. Tvoria ju figúrky zo šúpolia, ktoré vyrába ľudová umelkyňa Antónia Dvorščíková z Praznova pri Považskej Bystrici. Múzeum o tom informovalo na webovej stránke.



Výstavu tvoria samostatné figúrky, ktoré sa môžu používať aj ako ozdoby na stromček, napríklad anjelov alebo sú z figúrok vytvorené celé kompozície. Tie sú kombinované s drevenými doplnkami. Umelkyňa sa sústredila predovšetkým na zobrazovanie činností spojených so životom ľudu na vidieku, remeslami či kompozície spojené s tradičnými sviatkami.







"Na zhotovenie jednoduchej šúpoľovej bábiky používam kukuričné šúpolie, nite, lepidlá, drevo, textil a polystyrénové guľky. Preberám si kukuričné šupy, robím približne desať figúrok naraz, natriedim si šupy na rukávce a iné časti figúrky. Potom si šupy namočím do vody. Ak je jednoduchšia figúrka, výroba trvá približne 20 minút," uviedla o pracovnom postupe Dvorščíková.



Na výstave Remeslá v šúpolí sa nachádzajú kompozície z figúrok, ktoré znázorňujú mnoho prác z minulosti, v ktorých sa autorka nechala inšpirovať slovenským folklórom. "Výrobe šúpoľových bábik sa venujem od roku 1971. Začala som to robiť ako zamestnanie, keď som zostala na dôchodku, začala som stvárňovať remeslá. Chcela som, aby deti vedeli, čo robievali naši rodičia. Som dosť stará a pamätám si, čo sa robievalo na dedine počas roka," prezradila o svojej záľube autorka diel.



Výstava v koncertnej sále Západoslovenského múzea v Trnave potrvá do 31. januára 2020.