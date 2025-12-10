< sekcia Regióny
Západoslovenské múzeum prináša výber predmetov z Orientu
V úvode sa návštevníkom prihovorí v animácii samotný gróf Jozef Ziči a priblíži im udalosti, ktoré sa stali počas jeho dobrodružných výprav.
Trnava 10. decembra (TASR) - Západoslovenské múzeum (ZsM) v Trnave otvorí vo štvrtok (11. 12.) výstavu s názvom Jemné ako chryzantémy... umenie, ktoré spojilo dva svety. Výstava prinesie výber predmetov z Orientu, ktoré pochádzajú zo zbierky šľachtického rodu Zičiovcov. TASR o tom informovali z múzea.
Výstava predstavuje zberateľskú vášeň grófa Jozefa Zičiho. Ten sídlil aj so svojou rodinou do roku 1944 v kaštieli vo Voderadoch. Návštevníci uvidia vzácne japonské a čínske artefakty - porcelán, textílie, úžitkové umenie a predmety, ktoré mapujú estetiku a kultúru ďalekého Východu. Predmety sú v správe ZsM a vo vlastníctve Spolku sv. Vojtecha, ktorý na príprave výstavy spolupracoval.
V expozícii dominuje samurajská výzbroj z 19. storočia doplnená o európske repliky inšpirované ázijským umením. „Táto výstava je výsledkom megalomanskej zberateľskej činnosti grófa Zičiho z Voderád, ktorý počas svojho života podnikol niekoľko cestovateľských expedícií na ďaleký východ. Priniesol si odtiaľ nádherné predmety. Ide o skutočné unikáty. Ľudia, ktorých fascinuje Orient, tak majú jedinečnú možnosť objaviť čaro a originalitu kultúry tejto časti sveta,“ priblížila riaditeľka múzea Lucia Duchoňová.
V úvode sa návštevníkom prihovorí v animácii samotný gróf Jozef Ziči a priblíži im udalosti, ktoré sa stali počas jeho dobrodružných výprav. „Ďalšie animácie predstavujú výstroj samuraja, čo umožňuje návštevníkom zažiť orientálny svet oveľa osobnejšie,“ doplnila. Súčasťou výstavy je aj sprievodný program pre deti a dospelých. Na druhom poschodí si môžu návštevníci poskladať origami alebo napísať svoje meno v japonskej kaligrafii. Vernisáž výstavy sa uskutoční vo štvrtok o 18.00 h v ZsM. Návštevníci budú môcť výstavu navštíviť do konca budúceho roka.
