Západoslovenské múzeum pripravilo program na Noc múzeí a galérií

Trnava 12. mája (TASR) - Západoslovenské múzeum (ZsM) v Trnave pripravilo na tohoročnú Noc múzeí a galérií program vo všetkých troch budovách. Už počas štandardných návštevných hodín bude v hlavnej budove múzea pre deti v sobotu 17. mája pripravená aktivita, ktorá predstaví letný vzdelávací program Mladý paleontológ. Hlavný program sa začne o 17.00 h. TASR o tom informovala Simona Jurčová z múzea.



V múzeu knižnej kultúry predstaví Milan Ševčík expozíciu Slowár Slowenskí: Knižná kultúra v Trnave a okolí. V Dome hudby Mikuláša Schneidra Trnavského sa uskutoční dramatizácia zo života tohto hudobného skladateľa inšpirovaná knihou Úsmevy a slzy. Obe budovy so svojimi expozíciami a výstavami budú v sobotu prístupné verejnosti od 17.00 do 18.30 h.



V hlavnej budove múzea sa začne o 17.00 h program zábavnou dielňou pre deti s názvom Podmorský svet, potom bude Mário Slezák komentovať výstavu Medaily a návrhy zo svojej tvorby. Vernisážou sa otvorí o 19.00 h výstava schránok morských živočíchov zo súkromnej zbierky Milana Berešíka s názvom Podmorský svet.



„Zo zbierky tohto známeho zberateľa budú lákať návštevníkov napríklad nádherné homôľky, impozantná tritónia, zubaté čeľuste žralokov a množstvo ďalších drobných či majestátnych schránok morských živočíchov,“ priblížila zoologička Anna Šestáková zo ZsM. Výstava je sprístupnená verejnosti do konca augusta.



O 20.00 h sa začne koncert v Kostole Nanebovzatia Panny Márie, ktorý bude inak voľne prístupný od 17.00 h až do konca podujatia o 22.00 h. „Pre deti je pripravené maľovanie na tvár s morskou tematikou. O informácie sa postarajú prítomní zamestnanci múzea. Ponúkame možnosť prehliadky múzea v podvečerných a večerných hodinách, kedy sa bežne verejnosť do priestorov nedostane,“ doplnila Jurčová.