Západoslovenské múzeum pripravilo výstavu venovanú M. R. Štefánikovi

Trnava 24. mája (TASR) - Západoslovenské múzeum v Trnave pripravilo v spolupráci so Slovenským národným múzeom (SNM) v Martine výstavu s názvom Cez prekážky ku hviezdam s podtitulom Očami Milana Rastislava Štefánika. Autorkou koncepcie je historička dejín umenia a kurátorka SNM v Martine Barbora Wágnerová. Ako uviedli organizátori, výstava potrvá od 31. mája do 3. novembra 2024.



Výstava predstavuje Milana Rastislava Štefánika ako cestovateľa, fotografa a prostredníctvom predmetov z jeho pozostalosti aj ako zberateľa. "Cestovanie poskytovalo Štefánikovi možnosť spoznávať národy a ich kultúru. Z každej cesty si prinášal rôzne predmety, postupne rozširoval rôznorodú zbierku a predmetmi zapĺňal celý parížsky byt, ktorý sa stal malým múzeom a lákadlom mnohých návštev," uviedla riaditeľka Západoslovenského múzea v Trnave Martina Bocánová.



Ako doplnila, Štefánik prežil svoj život na cestách a takmer až do začiatku prvej svetovej vojny to boli cesty za hviezdami. Podnikal ich s vedeckým úmyslom a zameriaval sa predovšetkým na pozorovanie slnečnej koróny. "Okrem Antarktídy precestoval všetky kontinenty. Pokiaľ mal tú možnosť, rád využil zastávky medzi cestami na ich spoznávanie a fotografovanie. Dôkazom jeho vášne pre fotografovanie je zbierka negatívov uložených v SNM v Martine," dodala Bocánová.