Západoslovenské múzeum pripravuje do konca roka ešte viacero podujatí
Autor TASR
Trnava 1. novembra (TASR) - Západoslovenské múzeum v Trnave pripravuje pre svojich návštevníkov do konca kalendárneho roka ešte viacero podujatí. Naplánovaná je konferencia k 390. výročiu založenia Trnavskej univerzity, Adventné popoludnie či výstava s názvom Krehké ako chryzantémy. TASR to uviedla riaditeľka múzea Lucia Duchoňová.
„Už v novembri nás čaká konferencia s názvom Korene poznania, ktorá reflektuje na 390. výročie založenia Trnavskej univerzity,“ priblížila Duchoňová. Konferenciu pripravuje múzeum v spolupráci s Ústavom dejín Trnavskej univerzity a Múzeom školstva a pedagogiky v Bratislave. Jej cieľom je doplniť a rozšíriť informácie o vzdelávaní a jeho spôsoboch v minulosti so zameraním na územie Slovenska.
Ďalším podujatím bude Adventné popoludnie, ktoré sa uskutoční v nedeľu 30. novembra. „V priestoroch múzea sa budú odohrávať adventné trhy s ukážkami remesiel a možnosťou predaja týchto výrobkov. Počas celého popoludnia bude sprístupnený Kostol Nanebovzatia Panny Márie a podujatie vyvrcholí adventným koncertom v koncertnej sále múzea,“ ozrejmila Duchoňová.
Záverečnou bodkou za tohtoročnými podujatiami bude otvorenie výstavy Krehké ako chryzantémy, naplánované na 11. decembra. „Bude reflektovať na japonské a čínske predmety v našom zbierkovom fonde. Ide o výstavu, ktorá prevedie návštevníka rôznou filozofiou, kultúrou a umeleckým remeslom spätým s východnou kultúrou,“ dodala.
Kultúrne organizácie zriaďované Trnavským samosprávnym krajom sa rozhodli priniesť aj nový formát podujatí pod názvom Dvere kultúry dokorán. „Je to aktivita, ktorá by mala smerovať ku všetkým vekovým kategóriám, ale v rámci mesiaca október, mesiaca úcty k starším, bola prioritne zameraná na seniorov,“ podčiarkla.
Múzeum v rámci tohto formátu zorganizovalo napríklad rozprávanie a malú výstavnú dokumentáciu na tému Ako sme sa obliekali. „V novembri plánujeme podujatie o mestskej hromadnej doprave v Trnave, ktoré súvisí aj s výstavou venovanou storočnici tejto formy dopravy v meste. Na december pripravujeme prednášku a rozprávanie o tom, ako kedysi piekli a čo piekli naše babičky na Vianoce,“ uzavrela Duchoňová.
Západoslovenské múzeum začalo svoju činnosť v roku 1954 ešte ako krajské múzeum. Malo vlastivedný charakter. Súčasný názov získalo v roku 1960. Od roku 2002 je jeho zriaďovateľom Trnavský samosprávny kraj. V súčasnosti múzeum spravuje na území historického mestského jadra v Trnave štyri budovy, z toho sú tri národnými kultúrnymi pamiatkami. Vo svojom múzejnom zbierkovom fonde má viac ako 160.000 predmetov kultúrneho dedičstva.
