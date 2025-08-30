< sekcia Regióny
Západoslovenské múzeum pripravuje prehliadku kostola v Trnave
Múzeum v súčasnosti sídli v budove tohto bývalého kláštora, ktorého súčasťou je aj kostol.
Autor TASR
Trnava 30. augusta (TASR) - Západoslovenské múzeum (ZsM) pripravuje prehliadku budovy bývalého kláštora klarisiek a Kostola Nanebovzatia Panny Márie v Trnave s výkladom riaditeľky múzea Lucie Duchoňovej. Komentovaná prehliadka sa uskutoční v nedeľu 7. septembra o 15.00 h. Informovala o tom Adriána Takáčová zo ZsM.
Múzeum v súčasnosti sídli v budove tohto bývalého kláštora, ktorého súčasťou je aj kostol. „Kláštor Rádu sv. Kláry sa v Trnave spomína už v roku 1239 a spolu s kostolom prešiel viacerými prestavbami. Súčasný vzhľad najviac ovplyvnila prestavba v 17. storočí po veľkom požiari,“ priblížila Takáčová.
Budova kláštorného komplexu patrila reholi až do roku 1782, keď cisár Jozef II. zrušil rád klarisiek. „Následne budova pripadla armáde a stala sa sídlom vojenskej nemocnice, neskôr nemocnicou pre psychicky chorých vojakov. Počas druhej svetovej vojny sa v nej ukrývali americkí letci. Od roku 1954 slúžia priestory bývalého ‚kláštorka‘ pre potreby dnešného múzea s tematickými expozíciami a výstavami,“ doplnila.
Interiér nezreštaurovaného kostola je prístupný verejnosti pravidelne dvakrát ročne - počas podujatí Noc múzeí a galérií a Advent v múzeu. Mimoriadny vstup do jedného z najstarších trnavských kostolov sa uskutoční pri príležitosti podujatia Dni európskeho kultúrneho dedičstva. Z kapacitných dôvodov je počet účastníkov prehliadky limitovaný, v prípade záujmu je potrebné telefonicky kontaktovať múzeum.
