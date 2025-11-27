< sekcia Regióny
Západoslovenské múzeum privíta advent koncertom a ďalšími aktivitami
Podujatie Advent v múzeu sa začne v nedeľu 30. decembra o 14.00 h.
Autor TASR
Trnava 27. novembra (TASR) - Pri príležitosti prvej adventnej nedele zavládne v Západoslovenskom múzeu (ZsM) v Trnave predvianočná atmosféra s remeselnými stánkami a aktivitami pre deti, ktorá vyvrcholí koncertom vážnej hudby hranej na historických nástrojoch. Múzeum pri tejto príležitosti otvorí pre návštevníkov všetky expozície, výstavy a výnimočne aj kostol. Informovala o tom riaditeľka múzea Lucia Duchoňová.
Podujatie Advent v múzeu sa začne v nedeľu 30. decembra o 14.00 h. „Otvorené a bezplatne sprístupnené budú pre návštevníkov všetky expozície a výstavy a budú môcť vstúpiť aj do Kostola Nanebovzatia Panny Márie, ktorý býva pre verejnosť sprístupnený len pri výnimočných udalostiach,“ priblížila riaditeľka. Plánovaná je komentovaná prehliadka kostola.
Návštevníkom počas podujatia predstavia aj tradičné remeslá. Uvidia keramikára, pernikára, včelára či paličkárky. Pripravená je tiež ručná výroba vianočných a drevených ozdôb, maľovanie šálok či drobných betlehemov. Naplánovaná je tiež rozprávka Vianočný zázrak v podaní bábkového divadla.
Program vyvrcholí o 17.00 h koncertom súboru Ensemble Thesaurus Musicum v koncertnej sále múzea. „Koncert s názvom Musica Divina (Božská hudba) prinesie duchovné aj svetské diela barokových autorov. Zaznejú na kópiách historických nástrojov - viole da gamba, theorbe, barokovej gitare a v sprievode spevu,“ podotkla.
Na Advent v múzeu nadviazali organizátori aj tvorivým kurzom zameraným na výrobu vianočnej dekorácie. Ten je určený pre dospelých návštevníkov a uskutoční sa v sobotu 29. novembra o 14.00 h.
