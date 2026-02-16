< sekcia Regióny
Západoslovenské múzeum si pripomenie 800. výročie smrti sv. Františka
Autor TASR
Trnava 16. februára (TASR) - Západoslovenské múzeum (ZsM) v Trnave si spolu s bratmi františkánmi a sestrami klariskami pripomenie 800. výročie smrti sv. Františka z Assisi. Podujatie Tri uzly - jedno puto sa uskutoční v nedeľu 22. februára popoludní v koncertnej sále múzea.
V historickom exkurze predstaví františkán Karol Švarc prierez dejinami františkánskej Trnavy od 13. storočia po súčasnosť. „V česko-slovenskej besede sa od bratov Bernarda a Karola a sestier Benedikty a Simeony dozviete pútavé informácie o duchovnej, kultúrnej, umeleckej, vedeckej, sociálnej a pedagogickej činnosti synov sv. Františka a dcér sv. Kláry,“ informovali z múzea.
Pásmo živých svedectiev bude umocnené hudobnými vstupmi františkánskej Schóly sv. Jakuba pod vedením organistky Lenky Antalovej a Michala Malčovského. „Odznie výber z hudobných diel františkánskych autorov 18. storočia z územia Slovenska, ako aj iných skladateľov so zameraním na františkánske témy,“ dodali. Na záver podujatia bude komentovaná prehliadka Kostola Nanebovzatia Panny Márie s riaditeľkou múzea Luciou Duchoňovou.
Sv. František z Assisi spolu so sv. Klárou vytvorili bratské a sesterské spoločenstvá. „Univerzálnou regulou je žiť evanjelium, čiže uvádzať do života ,dobrú správu‘ a s láskou šíriť kultúru, vzdelanie a posolstvo pokoja všetkým ľuďom - od kráľov až po pospolitý ľud,“ podotkli z múzea. Františkáni vstúpili do stredovekej Trnavy v období rokov 1224 až 1228. O zopár rokov neskôr za nimi prišli aj sestry klarisky. Tie sa však neskôr po likvidácii kláštorov Jozefom II. už do Trnavy nevrátili.
