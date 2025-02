Západoslovenské múzeum v Trnave chce byť vyhľadávanou atrakciou

Trnava 9. februára (TASR) - Najväčšou výzvou pre novú riaditeľku Západoslovenského múzea (ZsM) v Trnave Luciu Duchoňovú je vytvoriť z múzea turisticky vyhľadávanú atrakciu regiónu. Múzeu by chcela prinavrátiť metodicko-poradenskú úlohu vo vzťahu k iným múzeám v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja (TTSK). Duchoňová to povedala v rozhovore pre TASR. Do funkcie riaditeľky bola vymenovaná na začiatku januára, predtým bola približne pol roka poverená riadením múzea.



"Mojou víziou je zo Západoslovenského múzea v Trnave vybudovať štandardné múzeum v ochrane a správe zvereného majetku, silného a rovnocenného partnera pre TTSK, kultúrne pamäťové inštitúcie v zriaďovacej pôsobnosti TTSK, múzeá, univerzity, mesto a akreditované regionálne a mestské inštitúcie," podotkla s tým, že ambíciou je najmä zvýšenie návštevnosti múzea.



S tým súvisí podľa jej slov potreba dobudovať vizuálnu identitu múzea či návštevníckeho zázemia s prepojením na online priestor. "Do tohto programu plánujeme zahrnúť i naše vysunuté budovy - Múzeum knižnej kultúry s expozíciou venovanou dejinám knižnej kultúry v Trnave a v okolí ako i Dom hudby Mikuláša Schneidera-Trnavského," doplnila.



Potrebné bude podľa jej slov spracovať aj dramaturgiu sprievodných edukačných podujatí, reinštalovať a doplniť expozície o nové technologické zariadenia, zefektívniť prácu centra múzejnej pedagogiky a v neposlednom rade zmeniť komunikáciu s návštevníkmi, hlavne smerom k novej mladšej generácii. "Toto všetko je možné dosiahnuť kvalitnou a otvorenou spoluprácou s mestskými a župnými inštitúciami s presahom na zahraničných partnerov," dodala Duchoňová.



V tomto kalendárnom roku plánuje múzeum nadviazať na expozičnú aktivitu, ktorú naštartovalo ešte v roku 2022, prípravami na expozíciu Dejiny Trnavy. Tá mapuje históriu mesta od sformovania mestskej aglomerácie v hradobnom systéme až po koniec 18. storočia. "Expozíciu sme úspešne otvorili v marci minulého roka. Predmestský horizont osídlenia Trnavy má ambíciu zachytiť nová archeologická expozícia so zakomponovaním nových moderných technológií a samozrejme so zbierkovými predmetmi z nášho fondu, ktoré sú výsledkom bohatej výskumnej aktivity archeológov Západoslovenského múzea i iných organizácií ako sú Trnavská univerzita v Trnave či krajský pamiatkový úrad," ozrejmila.



Onedlho bude vyhlásená jednokolová architektonická súťaž návrhov na projektovú dokumentáciu expozície. "O výbere projektu, ktorý bude podkladom na realizáciu expozície, bude rozhodovať odborná komisia pozostávajúca z expertov z oblasti archeológie, muzeológie a architektúry. Veríme, že sa následne s projektom budeme môcť uchádzať o finančnú podporu z grantového systému Fondu na podporu umenia," podotkla riaditeľka múzea.



V rámci investičných aktivít sa počíta s realizáciou rozpracovaného projektu TTSK na rekonštrukciu a obnovu záhrady múzea, ktorou sa vytvorí okrem nových parkovacích miest i ďalšia oddychová zóna v meste. "Ďalším nemenej zaujímavým zámerom múzea je rekonštrukcia pivničných priestorov, ktoré sú vo svojom rozsahu jedinečné v rámci mestskej infraštruktúry," dodala.