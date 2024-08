Západoslovenské múzeum v Trnave otvorí v stredu výstavu k výročiu SNP

Trnava 26. augusta (TASR) - V rámci krajských osláv 80. výročia Slovenského národného povstania (SNP) otvorí Západoslovenské múzeum v Trnave v stredu 28. augusta o 16.00 h tematickú výstavu s názvom "Slovenské národné povstanie. 80. výročie". Autori sa v nej zamerali na problematiku povstania, ktoré predstavuje jeden z medzníkov slovenských dejín. TASR o tom informovala historička Lucia Duchoňová, ktorá je poverená riadením múzea.



"Popri Varšavskom povstaní a odpore v okupovanej Juhoslávii patrí SNP k najväčším ozbrojeným vystúpeniam proti nacizmu v Európe. Výstava dokumentuje prípravy národného povstania, vznik Vojenského ústredia, samotný vznik povstaleckej Prvej československej armády na Slovensku, v rámci ktorej sa prvých bojov zúčastnili aj vojaci trnavskej posádky," uviedla Duchoňová pre TASR. Mobilizácia, odchod trnavskej posádky do povstania a jej reorganizácia sú samostatne dokumentované v príslušných tematických celkoch výstavy. Zánik povstaleckej armády a význam SNP tvorí záver výstavy.



"Prvá československá armáda na Slovensku mala rozhodujúcu zásluhu na dvojmesačnom udržaní povstaleckého územia v tyle nemeckých frontových vojsk. V spolupráci s partizánmi znemožnila nemeckému veleniu plne využívať železničné a cestné komunikácie Slovenska na prepravu vojsk a materiálu na východný front, viazala početné nepriateľské jednotky, ktoré tak nemohli byť zasadené na fronte vo Východných Karpatoch proti vojskám Červenej armády," podotkla s tým, že výstava pozostáva z dokumentárnej časti doplnenej textom a z prezentácie zbierkových predmetov, napríklad zbraní, dobových odevov a doplnkov. Samostatnú časť tvorí štylizovaný veliteľský post a guľometné hniezdo so zvukovým efektom.



Výstava bude v priestoroch múzea na Múzejnom námestí v Trnave sprístupnená verejnosti od stredy 28. augusta do 10. novembra. Jej autormi sú okrem Lucie Duchoňovej aj Andrej Sabov a Matej Krnáč.



Krajské oslavy budú pokračovať programom v múzejných záhradách v sobotu 31. augusta od 9.00 do 19.00 h, kde bude rozložený vojenský tábor. "Viaceré kluby vojenskej histórie budú prezentovať ukážky vojenskej techniky a návštevníci sa tiež môžu tešiť na simulovaný odchod trnavskej posádky do povstania," dodala Duchoňová pre TASR s tým, že záver podujatia spestrí vystúpenie hudobného zoskupenia Paper Moon Trio.