Západoslovenské múzeum v Trnave otvorí výstavu Fantastické motýle
Autor TASR
Trnava 13. marca (TASR) - Západoslovenské múzeum (ZsM) v Trnave otvorí vo štvrtok 19. marca výstavu výtvarných prác detí s názvom Fantastické motýle. Jej otvorenie bude spojené s vyhlásením výsledkov súťaže a odovzdaním cien. Verejnosť môže výstavu navštíviť do 12. októbra. TASR o tom informovali zo ZsM.
Do súťaže sa zapojili autori vo veku od sedem do 15 rokov v troch kategóriách. Odborníci vyberali z desiatok prác, medzi ktorými nechýbali ani plastiky. „Deti majú skutočne pestrú fantáziu, a tak motýle stvárnili v realistickej podobe, ale aj vo fantazijnej,“ uviedla kurátorka projektu, zoologička múzea Anna Šestáková.
Diela posudzovala päťčlenná odborná porota. Pri hodnotení prihliadala najmä na originalitu, výtvarné spracovanie a tvorivý prístup k téme. Výstava nadväzuje na celoročnú tému motýľov, ktorej sa múzeum venuje v roku 2026.
