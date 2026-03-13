Piatok 13. marec 2026Meniny má Vlastimil
Západoslovenské múzeum v Trnave otvorí výstavu Fantastické motýle

Ilustračná fotografia. Foto: TERAZ.sk

Autor TASR
Trnava 13. marca (TASR) - Západoslovenské múzeum (ZsM) v Trnave otvorí vo štvrtok 19. marca výstavu výtvarných prác detí s názvom Fantastické motýle. Jej otvorenie bude spojené s vyhlásením výsledkov súťaže a odovzdaním cien. Verejnosť môže výstavu navštíviť do 12. októbra. TASR o tom informovali zo ZsM.

Do súťaže sa zapojili autori vo veku od sedem do 15 rokov v troch kategóriách. Odborníci vyberali z desiatok prác, medzi ktorými nechýbali ani plastiky. „Deti majú skutočne pestrú fantáziu, a tak motýle stvárnili v realistickej podobe, ale aj vo fantazijnej,“ uviedla kurátorka projektu, zoologička múzea Anna Šestáková.

Diela posudzovala päťčlenná odborná porota. Pri hodnotení prihliadala najmä na originalitu, výtvarné spracovanie a tvorivý prístup k téme. Výstava nadväzuje na celoročnú tému motýľov, ktorej sa múzeum venuje v roku 2026.
Neprehliadnite

SR zrealizovala dva záverečné evakuačné lety z Blízkeho východu

VIDEO: CHORVÁTSKI VRECKÁRI NA BRATISLAVSKOM HRADE: Polícia zasiahla

Premiér: Slovnaft bude samoregulovať ceny pohonných látok

KOMENTÁR J. HRABKA: Po rokovaní delegátov KDH a SaS