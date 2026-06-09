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Západoslovenské múzeum v Trnave pripravilo prázdninový program
Program ponúkne štyri tematické aktivity: japonskú dielňu, zážitkovú prehliadku, mladého archeológa a mladého paleontológa.
Autor TASR
Trnava 9. júna (TASR) - Západoslovenské múzeum v Trnave pripravilo na letné prázdniny program Leto v múzeu. Deti sa počas júla a augusta dostanú k histórii, prírode aj tvorivým dielňam cez zážitok, hru a vlastnú aktivitu. Program je určený pre organizované skupiny, detské tábory a školské kluby, vybrané termíny však múzeum otvorí aj pre individuálnych návštevníkov, informovala lektorka múzea Lucia Martinovičová.
Program ponúkne štyri tematické aktivity: japonskú dielňu, zážitkovú prehliadku, mladého archeológa a mladého paleontológa. Konať sa budú počas letných prázdnin od utorka do piatka. Organizované skupiny ich môžu absolvovať po predchádzajúcej rezervácii.
Japonská dielňa je určená deťom od štyroch do 15 rokov. „Deti si v nej vytvoria vlastnú masku v tvare mačky, čo je tradičná japonská maska,“ povedala Martinovičová. V rámci zážitkovej prehliadky priblíži históriu bývalého kláštora mníška klariska, trnavský cechmajster porozpráva o remeslách a slobodnom kráľovskom meste, lektorka v kimone ukáže techniku skladania origami.
Súčasťou programu bude tiež hravé dobrodružstvo na výstave Dve legendy. Program Mladý archeológ predstaví deťom svet skúmania minulosti. Účastníci sa dozvedia, ako vznikajú múzejné zbierky, akú úlohu má archeológia a čo všetko predchádza tomu, kým sa nález dostane do múzea.
Prírodovedne zameraný program Mladý paleontológ priblíži deťom dávnu minulosť ukrytú v horninách a skamenelinách. Bližšie organizačné informácie s termínmi pre verejnosť budú zverejnené na webovej stránke múzea.
Program ponúkne štyri tematické aktivity: japonskú dielňu, zážitkovú prehliadku, mladého archeológa a mladého paleontológa. Konať sa budú počas letných prázdnin od utorka do piatka. Organizované skupiny ich môžu absolvovať po predchádzajúcej rezervácii.
Japonská dielňa je určená deťom od štyroch do 15 rokov. „Deti si v nej vytvoria vlastnú masku v tvare mačky, čo je tradičná japonská maska,“ povedala Martinovičová. V rámci zážitkovej prehliadky priblíži históriu bývalého kláštora mníška klariska, trnavský cechmajster porozpráva o remeslách a slobodnom kráľovskom meste, lektorka v kimone ukáže techniku skladania origami.
Súčasťou programu bude tiež hravé dobrodružstvo na výstave Dve legendy. Program Mladý archeológ predstaví deťom svet skúmania minulosti. Účastníci sa dozvedia, ako vznikajú múzejné zbierky, akú úlohu má archeológia a čo všetko predchádza tomu, kým sa nález dostane do múzea.
Prírodovedne zameraný program Mladý paleontológ priblíži deťom dávnu minulosť ukrytú v horninách a skamenelinách. Bližšie organizačné informácie s termínmi pre verejnosť budú zverejnené na webovej stránke múzea.