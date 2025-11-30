< sekcia Regióny
Západoslovenské múzeum víta advent koncertom a ďalšími aktivitami
Návštevníkom počas podujatia predstavia aj tradičné remeslá. Môžu vidieť keramikára, pernikára, včelára či paličkárky.
Autor TASR
Trnava 30. novembra (TASR) - Pri príležitosti prvej adventnej nedele zavládla v Západoslovenskom múzeu v Trnave predvianočná atmosféra s remeselnými stánkami a aktivitami pre deti, ktorá vyvrcholí koncertom vážnej hudby hranej na historických nástrojoch. Múzeum zároveň otvára pre návštevníkov všetky expozície, výstavy a výnimočne aj kostol.
Podujatie Advent v múzeu sa začalo v nedeľu o 14.00 h. „Otvorené a bezplatne sprístupnené budú pre návštevníkov všetky expozície a výstavy a budú môcť vstúpiť aj do Kostola Nanebovzatia Panny Márie, ktorý býva pre verejnosť sprístupnený len pri výnimočných udalostiach,“ priblížila riaditeľka múzea Lucia Duchoňová. Uskutoční sa aj komentovaná prehliadka kostola.
Návštevníkom počas podujatia predstavia aj tradičné remeslá. Môžu vidieť keramikára, pernikára, včelára či paličkárky. Pripravená je aj ručná výroba vianočných a drevených ozdôb, maľovanie šálok či drobných betlehemov. Naplánovaná je rozprávka Vianočný zázrak v podaní bábkového divadla.
Program vyvrcholí o 17.00 h koncertom súboru Ensemble Thesaurus Musicum v koncertnej sále múzea. „Koncert s názvom Musica Divina (Božská hudba) prinesie duchovné aj svetské diela barokových autorov. Zaznejú na kópiách historických nástrojov - viole da gamba, theorbe, barokovej gitare a v sprievode spevu,“ podotkla.
