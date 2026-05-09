Západoslovenské múzeum vydáva publikáciu o histórii mesta Parva Roma
Publikácia vznikla ako sprievodca expozíciou Dejiny Trnavy, otvorenou v marci 2024.
Autor TASR
Trnava 9. mája (TASR) - Západoslovenské múzeum v Trnave (ZSM) vydáva novú publikáciu Parva Roma, ktorá sprevádza expozíciu Dejiny Trnavy. Kniha predstavuje históriu kráľovského mesta od jeho počiatkov až po zlatý vek. Prináša súborný pohľad na dejiny, fotografie zbierkových predmetov aj poznatky z výskumov, ktoré doteraz neboli publikované vôbec alebo len čiastkovo, informovala spoluautorka publikácie a riaditeľka múzea Lucia Duchoňová.
Publikácia vznikla ako sprievodca expozíciou Dejiny Trnavy, otvorenou v marci 2024. Jej názov odkazuje na latinské pomenovanie Trnavy ako Malého Ríma. „Chceli sme vytvoriť publikáciu, ktorá nebude len katalógom vystavených predmetov. Má byť sprievodcom dejinami Trnavy, ktorý pomôže návštevníkom, žiakom aj študentom lepšie pochopiť, prečo má toto mesto také výnimočné miesto v našich dejinách,“ priblížila Duchoňová.
Kniha má ambíciu osloviť nielen návštevníkov múzea, ale aj školy. Môže slúžiť ako doplnkový materiál pri výučbe regionálnych dejín. Osobitnú pozornosť venuje predmetom z prostredia Trnavskej univerzity. Jedným z najzaujímavejších je maľovaná pomôcka známa ako „piest hanby“. Používala sa pri imatrikulačnej ceremónii, počas ktorej noví študenti vstupovali do univerzitnej obce.
„Mnohé predmety z expozície majú silný príbeh. Niektoré poznáme už dlhšie, no pri príprave publikácie sa nám podarilo doplniť ich o nové súvislosti. Čitateľ sa tak dostane k informáciám, ktoré doteraz neboli dostupné v takejto ucelenej podobe,“ vysvetlil Andrej Sabov, druhý spoluautor knihy.
Expozícia Dejiny Trnavy približuje mesto cez archeologické nálezy, sakrálne predmety, cechové pamiatky aj predmety späté s Trnavskou univerzitou. Ukazuje Trnavu ako slobodné kráľovské mesto, významné cirkevné centrum, vzdelané univerzitné mesto aj dobre chránené sídlo. Medzi predmetmi, ktoré publikácia predstavuje, je najstarší depot mincí nájdený na území Trnavy, zvonček richtára z roku 1724 či faksimile výsadnej listiny, ktorou Trnava získala postavenie slobodného kráľovského mesta.
V meste v určitom období pôsobilo viac ako 100 cechových spoločenstiev. Cechoví majstri mali významné spoločenské postavenie a viacerí sa stávali kandidátmi na richtárov. Kniha prináša aj informáciu o novom zbierkovom predmete, ktorý múzeum získalo v roku 2025. Ide o strieborný zvonček z roku 1684 z prostredia Trnavskej univerzity. Západoslovenské múzeum uvedie publikáciu do života počas tohtoročnej Noci múzeí a galérií, v sobotu 23. mája.
