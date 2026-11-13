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Zapájanie dieselagregátu obmedzí prevádzku v nemocnici v Trnave

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Ilustračná snímka. Foto: TASR/Roman Hanc

Urgentný príjem bude fungovať v obmedzenom režime - iba pre pacientov v stave ohrozenia života.

Autor TASR
Trnava 13. novembra (TASR) - Zapájanie nového dieselagregátu obmedzí v sobotu (14. 11.) od 8.00 do 14.00 h prevádzku v novej budove Fakultnej nemocnice (FN) Trnava. Verejnosť má v uvedenom čase obmedziť vstupy na oddelenia nachádzajúce sa v novej budove, informovala nemocnica.

Urgentný príjem bude fungovať v obmedzenom režime - iba pre pacientov v stave ohrozenia života. Funkčné nebudú externé telefónne linky (v prevádzke bude iba telefónna ústredňa). Dočasne obmedzená bude aj prevádzka výťahov.

„Hospitalizovaných pacientov žiadame, aby v čase odstávky obmedzili nabíjanie osobných elektronických zariadení,“ doplnila nemocnica s tým, že jej personál je o obmedzení dodávky elektrickej energie informovaný.
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