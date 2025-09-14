< sekcia Regióny
ZAPÁLIL STROM: Turista chcel v Slovenskom raji vydymiť sršne
Národný park upozorňuje, že takéto konanie znamená vážne ohrozenie nielen samého seba, ale aj iných návštevníkov a v neposlednom rade lesných ekosystémov.
Autor TASR
Spišská Nová Ves 14. septembra (TASR) - Na turistickom chodníku a cykloturistickej trase v lokalite Bikšová lúka v Slovenskom raji v sobotu (13. 9.) horel kmeň stromu. Ako na sociálnej sieti informuje Národný park (NP) Slovenský raj so sídlom v Spišskej Novej Vsi, požiar s najväčšou pravdepodobnosťou úmyselne zapríčinil návštevník, ktorý chcel vydymiť sršne hniezdiace v strome. NP aj v tejto súvislosti turistov vyzýva na zodpovednosť počas pobytu v prírode.
„Takéto konanie znamená vážne ohrozenie nielen samého seba, ale aj iných návštevníkov a v neposlednom rade lesných ekosystémov. Podráždené a vyrojené sršne môžu byť nielen pre alergického človeka, ale aj pre deti smrteľne nebezpečné,“ zdôrazňuje. Pripomína tiež, že pád horiaceho stromu mohol spôsobiť vážne zranenia cyklistom, alebo zničenie novovybudovaného altánku či blízko stojacej hospodárskej budovy s uskladneným senom z pokosených lúk.
„V tomto prípade vďaka včasnému spozorovaniu požiaru lesnou strážou NP a rýchlemu výjazdu hasičov zo Spišskej Novej Vsi nedošlo k zraneniam ani materiálnym škodám,“ dodáva.
