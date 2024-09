Zápas Ligy majstrov si vyžiada dopravné obmedzenia

Bratislava 29. septembra (TASR) - Utorkový (1. 10.) duel futbalovej Ligy majstrov medzi Slovanom Bratislava a Manchestrom City si vyžiada dopravné obmedzenia v okolí Národného futbalového štadióna. Informuje o tom mestská časť Bratislava-Nové Mesto.



"V deň zápasu od 10.00 do 24.00 h bude pre dopravu uzavretá ulica Kalinčiakova a Viktora Tegelhoffa v celej dĺžke. Pre peších bude Ulica Viktora Tegelhoffa uzavretá od 18.00 h, Kalinčiakova ulica bude pre peších dostupná a pre futbalových fanúšikov tam bude pripravená od 15.00 h funzóna," konkretizovala mestská časť na sociálnej sieti.



Samospráva odporučila obyvateľom, aby na Ulici Viktora Tegelhoffa neparkovali a zároveň, aby svoje vozidlá preparkovali najneskôr do pondelkovej (30. 9.) polnoci. "Na parkovanie môžu využiť napríklad ulicu Za kasárňou. Vozidlá, ktoré budú na Ulici Viktora Tegelhoffa parkovať v deň konania zápasu, premiestni Mestská polícia Bratislava do okolitých ulíc," oznámilo bratislavské Nové Mesto. Dodalo, že v deň zápasu bude od 14.00 h uzavreté aj detské ihrisko Nová doba.