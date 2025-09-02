< sekcia Regióny
Zápas medzi Slovenskom a Nemeckom si vyžiada dopravné obmedzenia
Autor TASR
Bratislava 2. septembra (TASR) - V súvislosti so zápasom medzi Slovenskom a Nemeckom, ktorý sa má konať vo štvrtok (4. 9.) na Národnom futbalovom štadióne v bratislavskom Novom Meste, avizuje mestská časť spolu s organizátormi opäť dopravné obmedzenia. Informuje o tom na sociálnej sieti.
V deň konania futbalového zápasu bude v čase od 17.00 h do polnoci uzavretá Ulica Viktora Tegelhoffa v celej dĺžke a Kalinčiakova ulica od administratívnej budovy po križovatku s Bajkalskou ulicou. V danom čase nebude možný ani prejazd ulicami. Zároveň od 17.00 h bude uzavreté z bezpečnostných dôvodov aj detské ihrisko Nová doba.
Na parkovanie bude Ulica Viktora Tegelhoffa pre rezidentov dostupná bez obmedzení. Polícia si však môže od nich pri vjazde do ulice vyžiadať doklad o trvalom pobyte v zóne. Obyvateľov, ktorí nemajú trvalý pobyt v tesnej blízkosti tejto ulice, samospráva žiada, aby tam v deň zápasu neparkovali a autá preparkovali do okolitých ulíc.
