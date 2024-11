Zápas ŠK Slovan Bratislava a AC Milano si vyžiada viaceré opatrenia

Bratislava 25. novembra (TASR) - V súvislosti so zápasom ŠK Slovan Bratislava a AC Milano, ktorý sa má konať v utorok (26. 11.) na Národnom futbalovom štadióne v bratislavskom Novom Meste, avizuje mestská časť spolu s organizátormi opäť dopravné obmedzenia. Na dodržiavanie verejného poriadku bude dohliadať aj štátna a mestská polícia. Zápas bol vyhlásený za rizikové podujatie. TASR o tom informovali z novomestského miestneho úradu.



V deň konania futbalového zápasu budú pre autá v čase od 10.00 do 23.00 h uzavreté ulica Viktora Tegelhoffa v celej dĺžke a Kalinčiakova ulica od administratívnej budovy po Bajkalskú ulicu. Od 16.30 h bude zároveň na Kalinčiakovu ulicu uzatvorený aj vjazd z ulice Odbojárov a Trnavskej cesty. Zároveň od 12.00 h bude uzavreté aj detské ihrisko Nová doba.



Pre peších bude ulica Viktora Tegelhoffa uzavretá od 16.30 do 18.45 h, ako aj od 20.45 do 21.30 h.



Z bezpečnostných dôvodov neodporúča samospráva v deň zápasu parkovať na ulici Viktora Tegelhoffa. Vodičov preto žiada, aby svoje vozidlá preparkovali v utorok v skorých ranných hodinách. Na parkovanie môžu využiť napríklad ulicu Za kasárňou, rovnako tak akékoľvek parkovacie miesto v rámci regulovanej zóny NM1, kde pre nich platia rovnaké podmienky. "Vozidlá, ktoré budú na ulici Viktora Tegelhoffa parkovať v deň konania zápasu, budú premiestnené mestskou políciou do okolitých ulíc," pripomína mestská časť.



Na dodržiavanie verejného poriadku bude pred, počas a po zápase dohliadať usporiadateľská služba v spolupráci s Policajným zborom a Útvarom zásahovej jednotky a kynológie bratislavskej mestskej polície.



Dopravný podnik Bratislava zároveň kapacitne posilní na odvoz fanúšikov zo štadióna viacero autobusových a električkových liniek. Podľa potreby by mal mestský dopravca nasadiť posilové vozidlá na električkové linky 3 a 4 a autobusové linky 61, 63, 78 a 98.