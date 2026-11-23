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Zápas ŠK Slovan Bratislava a Real Betis si vyžiada dopravné obmedzenia
V deň konania zápasu bude od 17.00 h do polnoci uzatvorená Kalinčiakova ulica.
Autor TASR
Bratislava 23. novembra (TASR) - V súvislosti so zápasom medzi ŠK Slovan Bratislava a Real Betis, ktorý sa má konať v utorok (24. 11.) na Národnom futbalovom štadióne v bratislavskom Novom Meste, avizuje mestská časť spolu s organizátormi dopravné obmedzenia. Informuje o tom na sociálnej sieti.
V deň konania zápasu bude od 17.00 h do polnoci uzatvorená Kalinčiakova ulica. Podľa aktuálnej dopravnej situácie môže byť zároveň od 17.30 h uzatvorený aj vjazd na ulicu od Trnavskej cesty a od ulice Odbojárov. Vjazd má byť povolený len návštevníkom inštitúcií nachádzajúcich sa na Kalinčiakovej ulici, parkujúcim v garážových domoch hotelov.
Uzatvorená pre autá bude aj ulica Viktora Tegelhoffa, a to od 10.00 h do polnoci. Povolené budú iba vstupy pre zásobovanie a osoby zúčastňujúce sa na príprave podujatia. V čase od 19.00 do 21.00 h a následne od 23.00 h do polnoci bude ulica uzavretá aj pre peších. Zároveň bude od 18.00 h uzavreté aj detské ihrisko Nová doba.
Okrem toho bude od 10.00 h platiť na ulici Viktora Tegelhoffa zákaz zastavenia a státia. Vozidlá, ktoré sa tam budú nachádzať, budú odtiahnuté. Mestská časť a organizátori preto obyvateľom pripomínajú, aby autá preparkovali do okolitých ulíc.
Na dodržiavanie verejného poriadku bude dohliadať usporiadateľská služba v spolupráci s Policajným zborom a útvarom zásahovej jednotky a kynológie mestskej polície.
Dopravný podnik Bratislava na svojom webe informuje, že po skončení futbalového zápasu zavedie v prípade potreby posilovú autobusovú dopravu.
Futbalový zápas sa začne o 21.00 h.
V deň konania zápasu bude od 17.00 h do polnoci uzatvorená Kalinčiakova ulica. Podľa aktuálnej dopravnej situácie môže byť zároveň od 17.30 h uzatvorený aj vjazd na ulicu od Trnavskej cesty a od ulice Odbojárov. Vjazd má byť povolený len návštevníkom inštitúcií nachádzajúcich sa na Kalinčiakovej ulici, parkujúcim v garážových domoch hotelov.
Uzatvorená pre autá bude aj ulica Viktora Tegelhoffa, a to od 10.00 h do polnoci. Povolené budú iba vstupy pre zásobovanie a osoby zúčastňujúce sa na príprave podujatia. V čase od 19.00 do 21.00 h a následne od 23.00 h do polnoci bude ulica uzavretá aj pre peších. Zároveň bude od 18.00 h uzavreté aj detské ihrisko Nová doba.
Okrem toho bude od 10.00 h platiť na ulici Viktora Tegelhoffa zákaz zastavenia a státia. Vozidlá, ktoré sa tam budú nachádzať, budú odtiahnuté. Mestská časť a organizátori preto obyvateľom pripomínajú, aby autá preparkovali do okolitých ulíc.
Na dodržiavanie verejného poriadku bude dohliadať usporiadateľská služba v spolupráci s Policajným zborom a útvarom zásahovej jednotky a kynológie mestskej polície.
Dopravný podnik Bratislava na svojom webe informuje, že po skončení futbalového zápasu zavedie v prípade potreby posilovú autobusovú dopravu.
Futbalový zápas sa začne o 21.00 h.