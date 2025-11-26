< sekcia Regióny
Zápas Slovana s Rayo Vallecano si vyžiada obmedzenia
Autor TASR
Bratislava 26. novembra (TASR) - V súvislosti so zápasom medzi ŠK Slovan Bratislava a Rayo Vallecano de Madrid, ktorý sa má konať vo štvrtok (27. 11.) na Národnom futbalovom štadióne v bratislavskom Novom Meste, avizuje mestská časť spolu s organizátormi opäť dopravné obmedzenia. Informuje o tom na sociálnej sieti.
V deň konania futbalového zápasu bude v čase od 15.30 h do 21.30 h uzavretá Kalinčiakova ulica od administratívnej budovy po Bajkalskú ulicu. Na celej ulici Viktora Tegelhoffa bude platiť od 8.00 do 23.59 h zákaz zastavenia a státia. Ulica bude prejazdná do 12.00 h, následne bude úplne uzatvorená. Okrem toho bude od 12.00 h uzavreté aj detské ihrisko Nová doba.
Mestská polícia zároveň vodičom bývajúcim v okolí ulice Viktora Tegelhoffa pripomína, aby svoje autá z danej ulice do 8.00 h preparkovali do okolitých ulíc. V opačnom prípade budú vozidlá odtiahnuté.
Dopravný podnik Bratislava na svojom webe informuje, že po skončení futbalového zápasu zavedie v prípade potreby posilovú autobusovú dopravu.
