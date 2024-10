Zápas Slovensko - Švédsko si môže vyžiadať menšie obmedzenia

Bratislava 10. októbra (TASR) - V súvislosti s piatkovým (11. 10.) večerným zápasom Slovensko - Švédsko na Národnom futbalovom štadióne v bratislavskom Novom Meste treba počítať s operatívnymi dopravnými obmedzeniami. Informuje o tom mestská časť na svojom webe.



Od 16.00 do 21.00 h bude na námestí pred štadiónom na Kalinčiakovej ulici tzv. Fan zóna. V uvedenom čase môže byť ulica v prípade potreby operatívne uzatváraná v spolupráci s Policajným zborom (PZ). S obmedzeniami sa zatiaľ nepočíta ani na Ulici Tegelhoffa, nie sú však úplne vylúčené v čase príchodu a odchodu fanúšikov. Týka sa to času od 19.00 do 21.00 h a následne od 22.40 do 23.45 h.



Na dodržiavanie verejného poriadku bude pred, počas i po zápase dohliadať usporiadateľská služba v spolupráci s PZ a Útvarom zásahovej jednotky a kynológie bratislavskej mestskej polície. Miestny úrad zároveň vyzýva návštevníkov, aby sa riadili a rešpektovali pokyny organizátorov a hliadok polície.



Futbalové stretnutie Slovensko - Švédsko sa začne o 20.45 h.