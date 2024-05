Zápis detí do materských škôl v Trenčíne bude v pondelok a v utorok

Trenčín 3. mája (TASR) - Zápis do trenčianskych mestských materských škôl (MŠ) sa uskutoční v pondelok 6. mája od 8.00 do 12.00 h a v utorok 7. mája od 10.00 do 16.00 h. Informovala o tom trenčianska hovorkyňa Erika Ságová.



Mesto Trenčín podľa nej prevádzkuje 16 materských škôl. Každá z nich má svoju webovú stránku, na ktorej riaditeľky a riaditelia zverejňujú podrobné informácie o podávaní žiadosti o prijatie do MŠ na najbližší školský rok a o podmienkach prijímania detí na predprimárne vzdelávanie. Materské školy zároveň uverejňujú aj tlačivo žiadosti o prijatie dieťaťa.



"Na území nášho mesta pôsobia aj vzdelávacie organizácie, ktoré nezriaďuje mesto Trenčín. Zoznam predškolských zariadení iných zriaďovateľov je možné nájsť na webovej stránke mesta," doplnila Ságová.