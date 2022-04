Zápis detí do materských škôl v Trnave bude v máji

Trnava 24. apríla (TASR) - Zápisy detí do mestských materských škôl sa v Trnave uskutočnia od 1. do 31. mája. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Veronika Majtánová.



Rodičia môžu podať žiadosť poštou, kuriérom, online prostredníctvom formulára na stránke školy alebo elektronicky do elektronickej schránky školy s autorizovaným kvalifikovaným elektronickým podpisom. Osobne môžu rodičia prihlásiť dieťa do materských škôl 2. a 3. mája od 6.30 do 14.30 h a 4. a 5. mája od 10.00 do 17.00 h.



Výnimkou je materská škola na Spojnej ulici, kde sa zápis v uvedených termínoch neuskutoční z dôvodu rekonštrukčných prác. "Pred ich ukončením bude vyhlásený dodatočný zápis do tejto materskej školy aj s dátumom spustenia prevádzky. O forme a termínoch zápisu budú na svojich webových sídlach informovať všetky mestské materské školy," uviedla Majtánová.



Zápisy sa týkajú detí, ktoré do 31. augusta dovŕšia minimálne tri roky veku. Pre deti narodené od 1. septembra 2016 do 31. augusta 2017 je už povinné predprimárne vzdelávanie. "Deti majú chodiť na povinné predprimárne vzdelávanie do spádovej materskej školy podľa adresy trvalého pobytu. Rodičia, respektíve zákonní zástupcovia dieťaťa sa však môžu rozhodnúť aj pre inú materskú školu, ak jej vedenie dieťa do školy prijme," doplnila hovorkyňa mesta.