Zápis detí do prvého ročníka sa v Prievidzi uskutoční 30. apríla

Prievidza 8. apríla (TASR) - Zápis detí do prvého ročníka základných škôl (ZŠ) v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prievidza sa uskutoční 30. apríla od 8.00 h do 17.00 h. Informovala o tom hovorkyňa mesta Michaela Beňadiková.



Povinnú školskú dochádzku by mali začať v školskom roku 2025/2026 plniť deti narodené od 1. septembra 2018 do 31. augusta 2019 a deti, ktoré pokračujú v plnení povinného predprimárneho vzdelávania. „Pri zápise dieťaťa do prvého ročníka ZŠ je rodič dieťaťa povinný poskytnúť škole osobné údaje dieťaťa. Na zápise je nutné preukázať sa občianskym preukazom rodiča a rodným listom dieťaťa. Prítomnosť dieťaťa na zápise je povinná,“ pripomenula Beňadiková.



Bližšie informácie o zápise nájdu rodičia na webových stránkach škôl. Mesto je zriaďovateľom šiestich ZŠ.