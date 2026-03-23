Zápis detí do prvého ročníka ZŠ v Partizánskom bude v polovici apríla
Rozhodnutie o prijatí dieťaťa vydá riaditeľ ZŠ najneskôr do 15. júna.
Autor TASR
Partizánske 23. marca (TASR) - Zápis do prvého ročníka základných škôl (ZŠ) v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Partizánske bude 14. a 15. apríla. V oba dni sa uskutoční v popoludňajších hodinách, od 14.00 h do 17.00 h. Informovala o tom radnica na webe mesta.
„Na plnenie povinnej školskej dochádzky je zákonný zástupca povinný prihlásiť dieťa, ktoré dovŕši vek šesť rokov k 31. augustu tohto roka, teda dieťa narodené od 1. septembra 2019 do 31. augusta 2020,“ spresnila radnica.
Zápis sa podľa nej týka aj detí, ktoré pokračovali v plnení povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole (MŠ), ako i detí, ktoré sa nachádzajú mimo územia Slovenskej republiky, ale majú trvalý pobyt v meste Partizánske.
„Ak dieťa po dovŕšení šiestich rokov nedosiahne školskú spôsobilosť, riaditeľ MŠ rozhodne o pokračovaní povinného predprimárneho vzdelávania na základe súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast, vyjadrenia zariadenia poradenstva a prevencie, ako i súhlasu zákonného zástupcu,“ ozrejmila radnica. Ak zákonný zástupca podľa nej žiada o prijatie dieťaťa, ktoré do 31. augusta 2026 nedovŕši šesť rokov, je potrebné predložiť súhlas lekára a vyjadrenie zariadenia poradenstva a prevencie.
„Mesto je rozdelené do piatich školských obvodov. Žiak plní školskú dochádzku v obvode podľa miesta trvalého bydliska, ak rodič nevyberie inú školu,“ doplnila radnica.
Bližšie informácie nájdu zákonní zástupcovia na webových stránkach jednotlivých ZŠ. Rozhodnutie o prijatí dieťaťa vydá riaditeľ ZŠ najneskôr do 15. júna.
