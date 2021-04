Zápis do prvého ročníka košických ZŠ potrvá do konca apríla

Košice 8. apríla (TASR) – Rodičia detí, ktoré majú od septembra nastúpiť do prvého ročníka základnej školy (ZŠ) v Košiciach, ich môžu elektronicky zapísať do konca apríla. V odôvodnených prípadoch tak môžu urobiť osobne v piatok (9. 4.) alebo v sobotu (10. 4.). Zopakuje sa tak situácia z minulého roka, keď sa zápisy realizovali nielen bez prítomnosti detí, ale zväčša aj rodičov. Informuje o tom magistrát na svojej webovej stránke.



Do 1. ročníka na školský rok 2021/2022 sa zapisujú deti narodené od 1. septembra 2014 do 31. augusta 2015, ako aj deti, u ktorých v uplynulom školskom roku nastal odklad školskej dochádzky. Jednotlivé školy zverejňovali prihlášky na svojich webových stránkach od marca. Rodičia ich mohli vyplniť a zaslať elektronicky či klasickou poštou na adresu ZŠ. Ak bola prihláška elektronickou formou odoslaná správne, rodičia o tom boli informovaní potvrdzujúcim e-mailom.



Viceprimátorka mesta Lucia Gurbáľová pripomenula, že vzhľadom na aktuálnu situáciu okolo pandémie nového koronavírusu preferujú elektronickú komunikáciu, prípadne môžu rodičia zapísať svoje deti osobne v priestoroch školy v najbližších dvoch dňoch. „Osobné zápisy sú umožnené len v odôvodnených prípadoch po dohode s vedením školy. Košické školy už majú na svojich webstránkach pripravené pokyny, ako budú postupovať v takýchto prípadoch. Niektoré majú na to určené hodiny, v iných sa musia najprv telefonicky dohodnúť na presnom čase zápisu,“ uvádza mesto s tým, že vo všetkých prípadoch budú musieť rodičia nechať deti doma.



Okrem vyplnenej prihlášky s osobnými údajmi budúceho prváka musia rodičia doniesť aj jeho rodný list, občianske preukazy alebo občiansky preukaz zákonného zástupcu a čestné vyhlásenie od druhého zákonného zástupcu na vykonanie zápisu.



Gurbáľová predpokladá, že overovanie údajov u detí a ich rodičov na ZŠ v Košiciach nastane po uvoľnení epidemiologických opatrení počas budúceho mesiaca. „Rodičia potom budú pri osobnej návšteve školy vyzvaní, aby predložili svoje občianske preukazy a rodný list dieťaťa. O jeho prijatí na ZŠ rozhodne príslušný riaditeľ do 15. júna,“ povedala.