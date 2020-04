Zápis do prvého ročníka ZŠ v Prievidzi bude bez prítomnosti detí

Prievidza 14. apríla (TASR) - Budúcich prvákov budú môcť rodičia zapísať do jednej zo základných škôl v Prievidzi 29. apríla. Zápis sa pre opatrenia proti šíreniu nového koronavírusu uskutoční bez prítomnosti detí. Informoval o tom hovorca mesta Michal Ďureje.



Zápis detí do prvého ročníka siedmich ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta sa uskutoční od 8.00 h do 17.00 h, bližšie informácie nájdu rodičia na internetových stránkach jednotlivých škôl. V nevyhnutnom prípade môže zákonný zástupca vyplnený zápisný lístok ZŠ, ktorú vybral pre svoje dieťa, vhodiť do schránky inštalovanej na budove mestského úradu. Zápisný lístok doručí mesto príslušnému riaditeľstvu ZŠ elektronicky.



Rodič dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami doloží vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie do vydania rozhodnutia o prijatí dieťaťa do ZŠ najneskôr do 15. júna. Ak rodič požiada o odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky, odporučenie všeobecného lekára a príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie doručí dodatočne, najneskôr do štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania. Rovnako dodatočne doručí zákonný zástupca aj potrebné odporúčania v prípade predčasného zaškolenia žiaka, ktorý ešte nedovŕšil šesť rokov.