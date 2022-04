Zápis do prvých ročníkov v Liptovskom Mikuláši bude v polovici apríla

Liptovský Mikuláš 8. apríla (TASR) – Zápisy detí do prvého ročníka mestských základných škôl (ZŠ) v Liptovskom Mikuláši na školský rok 2022/2023 sa uskutočnia 19. a 20. apríla. Začiatkom mája budú zápisy do materských škôl (MŠ). TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Viktória Čapčíková.



"Na zápis je potrebné priniesť občiansky preukaz, rodný list dieťaťa a prihlášku, ktorú si môžu stiahnuť z internetovej stránky školy alebo ju vyplnia priamo na zápise. V prípade, ak rodič zapisuje na povinnú školskú dochádzku dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, predkladá aj doklad o jeho znevýhodnení," priblížila hovorkyňa.



Presný čas zápisov do MŠ ešte nemajú jednotlivé škôlky bližšie určený, dodala Čapčíková.



V zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Liptovský Mikuláš je šesť ZŠ, z toho dve pôsobia ako základné školy s materskými školami, a 11 MŠ. Dokopy sa v nich vzdeláva 3359 žiakov. Do prvých ročníkov v aktuálnom školskom roku nastúpilo 279 školákov. Predškolské triedy v MŠ v meste tento rok navštevuje 324 detí.