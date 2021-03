Zápis do základných škôl v L. Mikuláši bude bez prítomnosti detí

Liptovský Mikuláš 31. marca (TASR) - Zápis do 1. ročníka budú mestské základné školy v Liptovskom Mikuláši v tomto roku vzhľadom na pandemickú situáciu organizovať bez osobnej prítomnosti detí. Zápis urobia zákonní zástupcovia prostredníctvom elektronického formulára, ktorý bude zverejnený na webovom sídle jednotlivých základných škôl v období od 12. do 20. apríla. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Viktória Čapčíková.



"Ak to technické podmienky umožňujú, odporúčame komunikáciu zákonných zástupcov dieťaťa so školou elektronickou formou. Ak zákonný zástupca nemá možnosť vyplniť a odoslať formulár prihlášky elektronicky, môže ho doručiť osobne do základnej školy 16. a 19. apríla v čase medzi 14.00 do 18.00 h podľa pokynu riaditeľa školy," vysvetlila hovorkyňa.



Upozornila, že riaditelia zverejnenia podrobnosti zápisu na verejne prístupnom mieste v priestoroch základných škôl a na ich webovom sídle. O prijatí rozhodne riaditeľ do 15. júna.



Zápisy sa uskutočnia v máji aj v materských školách. Žiadosti zákonného zástupcu o prijatie dieťaťa do škôlky na školský rok 2021/2022 sa budú podávať od 3. do 7. mája v čase od 8.00 do 16.00 h. Riaditelia zverejnenia miesto, presný čas a podrobnosti podávania žiadostí o prijatie na verejne prístupnom mieste v priestoroch materskej školy a na webovom sídle školy.



Ak zákonný zástupca nemá možnosť podať žiadosť o prijatie elektronicky, môže tak urobiť osobne v dňoch 3. až 7. mája. Pre ratolesť, ktorá dosiahne päť rokov veku do 31. augusta 2021, je predprimárne vzdelávanie povinné. "Deťom, pre ktoré je predškolské vzdelávanie povinné, budú určené spádové materské školy. Riaditeľ vydá rozhodnutie o prijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do 15. júna," zhrnula šéfka odboru školstva na mestskom úrade Marta Gerbocová.