Zápis do žilinských materských škôl sa uskutoční od 12. do 14. mája

Žilina 18. apríla (TASR) – Zápis detí do materských škôl (MŠ) v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina na školský rok 2021/2022 sa uskutoční od 12. do 14. mája. TASR o tom informoval hovorca mesta Vladimír Miškovčík.



"Zákonný zástupca dieťaťa je povinný doručiť MŠ písomnú žiadosť spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od pediatra, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní dieťaťa. V prípade, že ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, je nutné k žiadosti a k potvrdeniu o zdravotnom stave dieťaťa priložiť aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie," uviedol Miškovčík.



Doplnil, že vzhľadom na zvýšený záujem zákonných zástupcov detí o MŠ sa budú prednostne prijímať deti, ktoré nastupujú na plnenie povinného predprimárneho vzdelávania alebo pokračujú v jeho plnení (odklad povinnej školskej dochádzky).



"Rodič môže podať žiadosť osobne, poštou alebo kuriérom na adresu MŠ, e-mailom alebo odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu, prostredníctvom online formulára, ktorý bude sprístupnený na webovej stránke konkrétnej MŠ 12. mája. Žiadosť o prijatie dieťaťa si rodičia môžu stiahnuť na webových stránkach MŠ," dodal hovorca mesta.



Predprimárne vzdelávanie v MŠ je od 1. septembra 2021 ako súčasť plnenia povinnej školskej dochádzky pre päťročné deti povinné. V súčasnosti navštevuje MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 2302 detí, z toho 787 predškolákov, uzavrel Miškovčík.