Zápis do ZŠ v Bánovciach nad Bebravou bude bez prítomnosti detí

Bánovce nad Bebravou 12. apríla (TASR) - Zápis do prvého ročníka základných škôl (ZŠ) v Bánovciach nad Bebravou bude bez osobnej prítomnosti detí. Na základe porady riaditeľov škôl sa uskutoční 14. a 15. apríla od 10.00 h do 16.00 h. Informovala o tom bánovská samospráva v tlačovej správe.



Zápis do prvého ročníka pre školský rok 2021/2022 sa týka detí, ktoré sa narodili od 1. septembra 2014 do 31. augusta 2015 a detí s odloženou povinnou školskou dochádzkou. "Školy zverejnia na svojich webových sídlach prihlášku na plnenie povinnej školskej dochádzky a požiadajú rodičov, aby na zápis prišli s vypísanou prihláškou bez osobnej prítomnosti detí," uviedla samospráva.



Školy odporúčajú, aby sa na zápise zúčastnil len jeden rodič - zákonný zástupca a so sebou si priniesol svoj občiansky preukaz a rodný list dieťaťa. Zápis sa uskutoční formou prevzatia prihlášky na plnenie povinnej školskej dochádzky a overenia správnosti údajov na prihláške. Ďalšie informácie o zápise detí môžu rodičia získať na riaditeľstvách alebo webových sídlach jednotlivých škôl.