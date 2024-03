Zápis predškolákov sa v Žiari nad Hronom uskutoční začiatkom apríla

Žiar nad Hronom 4. marca (TASR) - Zápis detí predškolského veku do základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žiar nad Hronom sa tento rok uskutoční v utorok 2. apríla. Ako informovala žiarska radnica, zápis sa koná v každej škole v rovnakom termíne, a to od 9.00 do 18.00 h.



Ako ďalej uvádza samospráva, zápis sa týka detí narodených od 1. septembra 2017 do 31. augusta 2018 a detí, ktoré v školskom roku 2023/2024 pokračovali v plnení povinného predprimárneho vzdelávania. Rodičia môžu svoje dieťa zapísať do ktorejkoľvek školy.



V zriaďovateľskej pôsobnosti mesta sú tri základné školy, a to Základná škola na Ul. Dr. Janského č. 2, Základná škola Ul. M. R. Štefánika č. 17 a Základná škola Jilemnického ul. č. 2.



"Prihlášku si po zverejnení môže zákonný zástupca vyplniť online na webovej stránke školy, poslať do elektronickej schránky alebo vyzdvihnúť na sekretariáte školy a v termíne do 1. apríla doručiť škole," uviedla samospráva.



V stredu 3. apríla sa uskutoční zápis predškolákov na cirkevnej Základnej škole s materskou školou Štefana Moysesa. Trvať bude od 9.00 do 16.00 h, pričom prihlášku je potrebné vyplniť online na internetovej stránke školy.