Zápis prvákov do základných škôl bude vo Zvolene od 14. do 16. apríla

Zvolen 13. apríla (TASR) – Zápis prvákov do základných škôl (ZŠ) zriadených mestom Zvolen bude v dňoch od 14. do 16. apríla. Pre TASR to potvrdil hovorca mesta Martin Svatuška.



„Aj keď sa zdá, že situácia sa zlepšuje, vyhlásený výnimočný stav v súvislosti s ochorením COVID-19 stále pretrváva. Za týchto okolností sa zápis detí do prvého ročníka základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta uskutoční bez osobnej prítomnosti detí,“ spomenul s tým, že pri zápise tak bude osobne prítomný iba zákonný zástupca dieťaťa.



Zoznam škôl, do ktorých môžu rodičia svoje deti zapisovať, je na oficiálnej webstránke mesta Zvolen. Tlačivá a pokyny k zápisu sa pre zákonných zástupcov nachádzajú na webových stránkach jednotlivých základných škôl. Samospráva pripomína, že prihlásiť dieťa do prvého ročníka ZŠ na základné vzdelávanie je povinnosťou zákonných zástupcov.



Do lavíc prvého stupňa základných škôl a škôlok vo Zvolene sa v pondelok (12. 4.) mohli vrátiť už všetci žiaci a škôlkari, a teda nielen deti rodičov pracujúcich v kritickej infraštruktúre, prípadne tých, ktorí nemôžu svoju prácu vykonávať z domu. „V pondelok nastúpilo do našich škôlok takmer 900 detí, v prípade základných škôl to zas bolo viac ako 1300 žiakov. Nárast oproti predchádzajúcemu týždňu je teda zreteľný,“ uviedla pre TASR primátorka Zvolena Lenka Balkovičová.