Zápis prvákov do základných škôl v Dolnom Kubíne bude 20. a 21. apríla

Dolný Kubín 14. apríla (TASR) – Zápis detí do prvého ročníka mestských základných škôl v Dolnom Kubíne sa uskutoční v dňoch 20. a 21. apríla. Informoval o tom Martin Buzna z kancelárie vedenia mesta.



V Dolnom Kubíne v súčasnosti pôsobí šesť základných škôl (ZŠ). "Je len na rodičovi, ktorú školu si vyberie. Mesto má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti ZŠ s materskou školou Kňažia, ZŠ Janka Matúšku, ZŠ Martina Kukučína a ZŠ Petra Škrabáka. Okrem nich sú v meste ešte cirkevná a súkromná ZŠ," ozrejmil vedúci odboru školstva Michal Švento.



Doplnil, že bližšie informácie o zápise spolu s elektronickou prihláškou nájdu rodičia na internetových stránkach konkrétnej školy.



"Dieťa možno prihlásiť na povinnú školskú dochádzku v základnej škole podľa školského obvodu, v ktorom má trvalý pobyt, pokiaľ si rodič nevyberie inú školu," vysvetlil Buzna. Rodičia podľa jeho slov môžu základnej škole poskytnúť osobné údaje už pred zápisom dieťaťa. A to prostredníctvom elektronického podania doručeného do elektronickej schránky ZŠ alebo prostredníctvom vypísania elektronickej prihlášky, ktorá je dostupná na webových stránkach jednotlivých škôl.